5 أبطال يحصدون ذهب الطاولة

اختُتمت منافسات بطولة السعودية للفردي لكرة الطاولة، بحضور الأمير محمد بن عبد الرحمن بن ناصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة، السبت، واستمرت يومين في صالة مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

وشهد حفل الختام تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في خمس فئات عمرية، إذ أسفرت نتائج فئة تحت 11 عامًا عن حصول يوسف الرشيدي لاعب نادي الاتحاد على الميدالية الذهبية، وحصل مجد الأحمر لاعب نادي الحمادة على الفضية، ونال سليمان الفجر البرونزية.

وفي فئة تحت 13 عامًا، أحرز ريان المنجومي لاعب نادي الوحدة الميدالية الذهبية، ونال زميله الوليد الحربي الفضية، فيما حصل يوسف عبد الحكيم الشيخ لاعب نادي الخليج على البرونزية.

وحصد محمد القحطاني لاعب نادي الاتحاد ذهبية فئة تحت 15 عامًا، وحقق مهدي آل مطر لاعب نادي الخليج الفضية، وتوج عبد العزيز الخلف لاعب نادي القادسية بالبرونزية.

وحقق أمير الهبش لاعب نادي القادسية الميدالية الذهبية في فئة تحت 17 عامًا، وخطف سعود الطاهر لاعب نادي الفتح الميدالية الفضية، ونال أحمد الخلف لاعب نادي القادسية البرونزية.

وحصل علي الطاهر لاعب نادي الفتح على الميدالية الذهبية في فئة تحت 19 عامًا، وزميله سعود الطاهر على الفضية، ومؤيد عارف لاعب نادي القادسية على البرونزية.