استبعاد 4 محترفين من بعثة السد القطري

استبعد الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب فريق السد الأول لكرة القدم، 4 لاعبين من البعثة القطرية التي ستغادر إلى مدينة الدمام، استعدادًا لمواجهة القادسية، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بسبب الإصابة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعبين الأربعة المبعدين هم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيطالي أليسيو رومانيولي والإسباني أجوستين سوريا والقطري محمد مونتاري، إذ فضل الجهاز الفني مواصلة برامجهم العلاجية في عيادة النادي، وعدم الزج بهم في هذه المواجهة حتى يتم تعافيهم بشكل نهائي.

وضمت بعثة السد التي يترأسها محمد البلوشي، المدير الرياضي، 23 لاعبًا منهم 7 أجانب هم البرازيليون: باولو أوتافيو، كلاودينيو جيوفاني وجيليرمي توريس، روبرتو فيرمينو، المالي محمد كامارا، والمغربي يونس الحناش.

ويتذيل السد القطري مجموعة «الغرب» بلا نقاط، بعد أن خسر مواجهتين، الأولى أمام الاستقلال الإيراني 0ـ3، والثانية ضد الهلال السعودي 0ـ2.

ويحتل السد المرتبة الثانية في الدوري القطري برصيد 15 نقطة، مبتعدًا عن الريان المتصدر بفارق نقطتين بعد نهاية الجولة السابعة، إذ تغلب الخميس الماضي على الشحانية برباعية دون مقابل.