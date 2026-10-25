حتى 2029.. القادسية يمدد عقد نانديز

اتفقت إدارة نادي القادسية مع الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، على تمديد عقده حتى نهاية 2029، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة القطب الشرقاوي، تسعى إلى المحافظة على مكتسبات النادي، من خلال تمديد عقد نانديز «30 عامًا» الذي يعد أحد الركائز الأساسية للفريق وضمان الاستقرار الفني.

وانضم نانديز إلى صفوف القادسية صيف 2024 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء رحلته مع نادي كالياري الإيطالي، وذلك تزامنًا مع صعود الفريق إلى دوري روشن السعودي.

ومنذ التحاقه بالفريق، فرض الدولي الأوروجوياني نفسه كأحد أبرز عناصر خط الوسط، إذ لعب 75 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 8 أهداف وصنع 17 هدفًا وظل أحد الأوراق التكتيكية لمدرب الفريق.