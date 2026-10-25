الإنفلونزا تبعد كورتوا عن «الكلاسيكو»

اضطر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، إلى الانسحاب من مواجهة برشلونة في قمة «الكلاسيكو»، قبل ساعات من انطلاقها، وذلك بسبب إصابته بالإنفلونزا، وفق ما أعلنه النادي الملكي، الأحد.

وأصدر ريال مدريد بيانًا صحافيًا، عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «يغيب كورتوا في اللحظات الأخيرة عن مباراة الليلة أمام برشلونة، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، بسبب الإنفلونزا، وسيحلّ إيليا فولوشين بدلًا منه».

وتُلعب أولى مواجهات «الكلاسيكو» الموسم الجاري، مساء الأحد، في برشلونة، في لقاء يضع اثنين من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي سيُعلن عن الفائز بها الإثنين، في مواجهة مباشرة، وهما لامين يامال، موهبة برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي، نجم الريال.

وقبيل القمة المرتقبة، يتصدّر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، متقدّمًا بفارق ست نقاط على ريال مدريد، صاحب المركز الثالث.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني، بفارق نقطتين عن غريمه الكاتالوني، بعدما حقّق، السبت، فوزًا على ديبورتيفو لا كورونيا 1ـ0.