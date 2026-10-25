مغادرة الريال

غادر لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ظهر الأحد، إلى برشلونة، وذلك من أجل مواجهة الفريق الكتالوني، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)