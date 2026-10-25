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مغادرة الريال
2026.10.25 | 03:10 pm
غادر لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ظهر الأحد، إلى برشلونة، وذلك من أجل مواجهة الفريق الكتالوني، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
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