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مغادرة الريال

2026.10.25 | 03:10 pm
غادر لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ظهر الأحد، إلى برشلونة، وذلك من أجل مواجهة الفريق الكتالوني، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
مغادرة الريال

مغادرة الريال

مغادرة الريال

مغادرة الريال

مغادرة الريال