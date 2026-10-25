أمام برايتون.. ليفربول يتسلح بموهبة نجوموها

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أحد أصعب الاختبارات، الأحد، عندما يستضيف برايتون آند هوف ألبيون، في ملعب «أنفيلد».

وبفضل انطلاقته القوية، يحتل برايتون المركز الثالث، بخمسة انتصارات، وتعادل واحد، من سبع مباريات، متقدمًا بمركزين، وأربع نقاط على ليفربول، في حين يتقدم بفارق 18 هدفًا، الأفضل في الدوري الإنجليزي.

ويتسلح ليفربول في هذا اللقاء بريو نجوموها، صاحب الـ18 عامًا، والذي قدم أداءً قويًا في فوز فريقه 4ـ3 على فياريال في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، بعد أن كان متأخرًا.

وصنع نجوموها هدفين، وأصبح أصغر لاعب في ليفربول يرسل تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى تحيته بشكل كبير من قبل جماهير «أنفيلد» التي وقفت من مقاعدها.

وقال أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، عن الموهبة الجديدة: «هذا ما يميز ريو، فهو لا يزال في 18 من عمره، ولم يصل بعد إلى مرحلة النضوج لكن لحسن حظنا بإمكانه إضافة المزيد، نأمل أن يستمر على هذا المنوال، سعيد لأنني أعتقد أنه في وضع ممتاز من ناهية النهج الذهني».

وتعقد مشاكل الإصابات التي يعاني منها ليفربول المهمة، حيث يغيب كل من دومينيك سوبوسلاي، ⁠متعدد المهام وجيريمي فريمبونج، الظهير الجناح، وكونور برادلي، الظهير الأيمن، وأوجو إيكيتيكي، المهاجم.