بعد مزحة تلفزيونية.. ألبين يدافع عن سائقه

أصدر فريق ألبين المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات بيانًا صحافيًا، لدعم سائقه فرانكو كولابينتو، وذلك بعد أن وجه جيريمي ​كلاركسون، المذيع التلفزيوني، مزحة للأخير بأنه ​سيفرض عليه عقوبة التراجع في ترتيب الانطلاق لمجرد كونه أرجنتينيًا.

وأصدر فريق ألبين المملوك لشركة ‌«رينو»، بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «نحن على علم بالتعليقات التي أدلى بها ‌ضيف للفريق في أوستن خلال مقابلة ​تلفزيونية أجريت أخيرًا» من دون أن يذكر ‌اسم كلاركسون.

وأضاف البيان: «نود أن نؤكد مجددًا أن هذه آراء شخصية ولا ‌تتوافق مع قيم الفريق المتمثلة في تعزيز الود والاحترام، فرانكو هو سائقنا ويحظى بدعمنا الكامل».

وألقى كلاركسون، الذي اشتهر بتقديم برنامجي السيارات البريطانيين «توب جير» و«ذا جراند تور» عبر منصة أمازون، المزحة خلال لقاء مباشر في إحدى الفضائيات قبيل انطلاق سباق جائزة أمريكا الكبرى.

ويواجه كولابينتو عقوبة التراجع 10 مراكز لدى انطلاق سباق الأحد، على حلبة أوستن، بسبب تغييرات في مكونات وحدة الطاقة.

ويتمتع كولابينتو بجماهيرية واسعة بين المشجعين الأرجنتينيين، واضطر مرارًا إلى إصدار بيانات يدعو فيها إلى ضبط النفس، بعد أن تعرض منافسوه وحتى زملاؤه في الفريق ‌لإساءات عبر الإنترنت.

وأوضح السائق الأرجنتيني في تصريح سابق أن التعليقات السيئة ⁠قد تجاوزت الحدود في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض المشجعين الذين يبحثون عمّن يلومونه على حوادث السباق استهدفوا فنييه ومهندسيه، مضيفًا: «تلقى الفنيون الذين يعملون معي الكثير من الكراهية، وكذلك المهندسون، وأفراد من فريقي الذين يريدوني أن أبلي بلاء حسنًا ويساعدوني على تقديم أداء جيد، أتعامل يوميًا مع هذا النوع من الرسائل».