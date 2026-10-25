أمير جازان يستقبل شتيفي بطل الإبل

استقبل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، أمير منطقة جازان، في حضور الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، الأحد، مجدي شتيفي، مالك الإبل، بمناسبة تحقيقه مراكز متقدمة في فئات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لعامي 2024 و2025م.

وهنّأ أمير المنطقة، شتيفي، بهذه النتائج، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مشاركاته المقبلة، مشيرًا إلى ما يمثله المهرجان من أهمية في العناية بالإبل، والمحافظة على الموروث الوطني، وتعزيز حضوره لدى الأجيال.

من جانبه، أعرب شتيفي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على استقبالهما وتشجيعهما، مؤكدًا اعتزازه بهذه النتائج، وحرصه على مواصلة المشاركة وتحقيق مزيد من المراكز المتقدمة.