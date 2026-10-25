«اللجنة العمالية» تطلق النسخة السادسة في الرياض

أعلنت اللجنة الوطنية للجان العمالية انطلاق النسخة السادسة من البطولات والمسابقات الرياضية والثقافية والذهنية لمنسوبي منشآت القطاع الخاص، خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2026م، بمشاركة أكثر من 400 موظف وموظفة يمثلون أكثر من 25 شركة، وذلك برعاية وزارة الرياضة وهيئة الأدب والنشر والترجمة، وبمشاركة شركة «برق» راعيًا رسميًا للحدث.

وتستضيف ملاعب ومرافق نادي الشركة السعودية للطاقة بحي النفل في الرياض العاصمة منافسات النسخة السادسة، التي تتضمن ست بطولات ومسابقات متنوعة، تشمل كرة القدم والكريكت والبادل، إلى جانب منافسات البلوت، ومسابقتَي الرسم والشعر، في إطار برنامج يجمع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والذهنية.

وتشهد البطولة تنظيم عدد من البرامج والفعاليات التثقيفية والتوعوية، بمشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز الوعي العمالي والتأميني لدى المشاركين، وإثراء تجربتهم بالمحتوى المعرفي إلى جانب المنافسات الرياضية والثقافية.

وتهدف اللجنة الوطنية للجان العمالية، من خلال تنظيم البطولات، إلى تعزيز جودة الحياة في بيئات العمل، وتشجيع منسوبي القطاع الخاص على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وترسيخ قيم التنافس الإيجابي والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في مختلف القطاعات.

ويأتي تنظيم النسخة السادسة امتدادًا للنسخ السابقة، في إطار جهود اللجنة الرامية إلى تفعيل المبادرات والبرامج التي تسهم في إيجاد بيئات عمل جاذبة ومحفزة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأعربت اللجنة الوطنية للجان العمالية عن تقديرها لرعاية وزارة الرياضة وهيئة الأدب والنشر والترجمة، مثمّنةً دعم شركة «برق» بصفتها الراعي الرسمي، واستضافة نادي الشركة السعودية للطاقة للمنافسات، إلى جانب تفاعل الشركات المشاركة وحرصها على تمكين منسوبيها من المشاركة في مختلف البطولات والمسابقات.