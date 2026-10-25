بوسيتش: الأهلي يتطوّر والغرافة صعب

عدَّ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، جميع المواجهات التي يلعبها في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مميزة، خاصة تلك التي تُلعب في جدة، وذلك قبل مواجهة الغرافة القطري في الجولة الثالثة من البطولة القارية الإثنين المقبل.

وقال بوسيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالقاعة الرئيسة للمؤتمرات في النادي، ظهر الأحد: «كل المواجهات القارية مميزة، ونحن في الأهلي نتطلع ونبحث عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث أمام منافسنا الغرافة القطري».

وأضاف «جميع المواجهات التي تجرى على أرضنا وبين جماهيرنا في جدة، يكون الحافز والطموح أكبر»، مشددًا على أنَّ منافسه لن يكون سهلًا.

وأشار بوسيتش إلى النتائج الإيجابية التي حققها خلال المرحلة الماضية، وقال: «نواصل تقديم النتائج الإيجابية، ومباراة الإثنين فرصة للبروز وتقديم أفضل المستويات، حقيقة ألمس التطوّر في مستوياتنا في المجموعة ككل، وهذا نتاج العمل اليومي، ونسعى إلى المواصلة وتحقيق أهدافنا».

وعلى الطاولة ذاتها، أكد البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنَّ هدفهم وطموحهم يتمثلان في تحقيق جميع البطولات التي يشاركون فيها.

وذكر: «هدفنا دائمًا تحقيق البطولات في جميع المشاركات التي نخوضها، نعلم جيدًا أنَّ بطولة النخبة الجارية لن تكون سهلة على الإطلاق، لذا علينا أن نقدم المجهود الكافي والمستويات المميزة، وأمنياتي أن نتوَّج بالبطولة في نهاية المشوار».

وتابع: «نتطلع إلى كسب النقاط الثلاث، وأملنا في حضور الجماهير التي تعد اللاعب رقم 12 أتمنى في المدرجات ومساندتنا والوقوف بجانبنا».