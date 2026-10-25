ليكيب: درجة أبعدت عبد الحميد عن النجومية

منحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية السعودي سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الأول لكرة القدم، تقييمًا وصل إلى ست درجات من عشر، عقب نهاية مواجهتهم أمام باريس إف سي، التي كسبها الأول 2ـ1.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها الذي نشرته صباح الأحد، إلى أنَّ نجومية المباراة التي شهدت هطول أمطار غزيرة، ذهبت إلى الفرنسي فلوريان توفان، مهاجم لانس، الذي حصل على سبع درجات فيما نال الإيطالي لوكا كوليتشو، لاعب باريس، الدرجة ذاتها.

وقلب لانس تأخره في المباراة التي احتضنها ملعب بوليرت ديليليس في مدينة الفريق البرتقالي من خسارة بهدف دون مقابل إلى فوز وصف بالمستحق، في ثامن جولات الدوري الفرنسي.

ولعب عبد الحميد «27 عامًا» مع فريقه الفرنسي هذا الموسم 6 مباريات في جميع المسابقات، منها مواجهتان في دوري أبطال أوروبا، وثلاث في الدوري، وواحدة في بطولة كأس السوبر، وفق ترانسفيرماركت.

ويستعد لانس لمواجهة مواطنه ليل الجمعة المقبل، ضمن الجولة التاسعة، قبل المباراة المنتظرة أمام كومو الإيطالي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل لانس المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 13 نقطة، متساويًا مع ستاد رين بالنقاط ذاتها، مبتعدًا عن المتصدر أولمبيك ليون الذي يقف بجانبه أربع فرق برصيد 14 نقطة.