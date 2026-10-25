إيلينا تهزم ليلى وتتوج بالكأس الأولى

تغلبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، نجمة التنس، على الكندية ليلى فرنانديز في نهائي بطولة نينجبو المفتوحة لكرة المضرب، بنتيجة 6ـ2 ​و6ـ2، الأحد، لتحتفظ بلقبها، وترفع الكأس الأولى بصفتها المصنفة الأولى عالميًا، قبل انطلاق البطولة الختامية للسيدات نوفمبر المقبل.

وساعد هذا الفوز اللاعبة الكازاخستانية على اتخاذ ‌خطوة كبيرة نحو ‌تأكيد المركز الأول ​في ‌التصنيف ⁠العالمي ​بنهاية العام ⁠الجاري، ما يضفي مزيدًا من النجاح على موسمها، الذي فازت فيه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن تضيف لقب أمريكا المفتوحة لتصل إلى القمة.

وحققت إيلينا، المصنفة الأولى، صاحبة الـ27 عامًا، التقدم ⁠في الشوط الخامس، ‌ثم أرسلت ضربة خلفية قوية عبر ​الملعب لتتقدم 4ـ2، قبل ‌أن تحسم المجموعة الأولى في ‌38 دقيقة فقط.

وحاولت ليلى، المصنفة 30 عالميًا، العودة في بداية المجموعة التالية لكن إيلينا تحملت الضغط، ورفعت مستوى أدائها ‌لتجبر منافستها على ارتكاب خطأ وتكسر إرسالها لتتقدم 2ـ1، وعندها سارت الكازاخستانية الحاصلة ⁠على ثلاثة ألقاب كبرى بخطى واثقة نحو الفوز.

ويُعد انتصار إيلينا الأخير دفعة معنوية جاءت في الوقت المناسب بعد النكسات التي تعرضت لها في بكين، ووهان، إذ يتوجه انتباهها الآن إلى بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو، قبل أن تبدأ الدفاع عن لقبها ​في ختام ​الموسم في إنديان ويلز بدءًا من الثامن من نوفمبر المقبل.