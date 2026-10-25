مناقشة واقع التجارب السينمائية في «شاشتنا»

ناقشت جلسة حوارية متخصصة ببيت الثقافة في جازان، السبت، واقع التجارب السينمائية في المنطقة وسبل تطويرها، ضمن ختام فعالية «شاشتنا» التي نظَّمها المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان بالشراكة مع جمعية السينما وبيت الثقافة.

وتناول المشاركون في الجلسة، التي حملت عنوان «كيف يتشكّل مجتمع السينما؟»، التحديات التي تواجه صناعة الأفلام، مؤكدين أهمية التواصل والعمل الجماعي في جمع الممارسين والمهتمين وتبادل الخبرات، كما طرحوا مبادرات لتنشيط الحراك السينمائي، من بينها المسابقات والليالي السينمائية الدورية، وتطوير المشاريع بما يعزز فرص التعاون واستمرار الإنتاج المحلي.

وأُعلن عقب الجلسة عن إطلاق نادي السينما في جازان، أحد أندية منصة «هاوي»، بهدف احتضان المبدعين والمهتمين وتطوير مهاراتهم في التمثيل والتصوير السينمائي وكتابة السيناريو والمونتاج، من خلال ورش متخصصة وعروض أفلام وجلسات نقاشية.

وشهد ختام «شاشتنا» تفاعل الحضور مع الجلسة وعروض الأفلام، التي عرّفت الجمهور بتجارب سينمائية سعودية وأتاحت مساحة للحوار بين صناع الأفلام والمهتمين، دعمًا للحراك السينمائي وتنمية المواهب في المنطقة.