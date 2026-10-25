القادسية و«إيفاء» شراكة في النخبة

وقّعت شركة نادي القادسية اتفاقية مع جمعية «إيفاء» «مجمع الأمير سلطان للتأهيل»، ظهر الأحد، بحضور جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي للنادي، ورنا جميل، الرئيس التنفيذي للجمعية.

وتنص الاتفاقية، على ظهور شعار الجمعية «إيفاء» على الجزء الخلفي من قميص الفريق الأول خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي للنادي: «نعتز بشراكتنا مع جمعية «إيفاء»، التي تعكس حرص القادسية على توظيف حضوره الرياضي في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز أثره خارج الملعب. ونفخر بأن يحمل فريقنا الأول هذه الرسالة خلال مشاركته في بطولة قارية، بما يسهم في التعريف بجهود الجمعية، وتعزيز الوعي بأهمية التمكين والدمج، تأكيدًا لالتزام النادي بدوره المجتمعي وبناء شراكات فاعلة ومستدامة».

في حين أشارت رنا جميل، الرئيس التنفيذي لـ«إيفاء»: «تعكس هذه الشراكة مع القادسية معاني المسؤولية الاجتماعية، وتعزز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ونعتز بهذه الخطوة التي تتمثل في ظهور شعار مجمع الأمير سلطان للتأهيل ـ «إيفاء» على قميص الفريق خلال مشاركته في البطولة الآسيوية.