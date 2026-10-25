نعومي: قرار اعتزالي عند ابنتي

أوضحت اليابانية نعومي أوساكا، لاعبة التنس، أنها على وشك استعادة ​المستوى الذي أهلها إلى الفوز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى مقرة بتفكيرها في الاعتزال.

وقالت أوساكا في مؤتمر صحافي، في بطولة اليابان المفتوحة، الأحد: «الأمر صعب، فأحيانًا أنظر إلى مستقبلي وأتساءل إلى متى سأستمر في اللعب، إذا قالت ابنتي إنها لا تريدني ⁠أن أسافر كثيرًا، فلست من ‌النوع الذي يتجاهل ‌ذلك».

وعن فرصها في المنافسة على الألقاب مرة أخرى، أضافت اللاعبة اليابانية: «أنا حقًا لا أشعر أنني بعيدة عن تحقيق ذلك، أعتقد أنني بنيت أساسًا متينًا جدًّا، وأنا متحمسة لأرى ما إذا كان بإمكاني مواصلة التعلم والمضي قدمًا في البطولات».

وتشارك نعومي، صاحبة الـ29 عامًا، التي ابتعدت عن التنس لمدة 15 شهرًا بعد ‌ولادة ابنتها، قبل أن تعود ​في ‌عام ⁠2024، ​في بطولة بان ⁠باسيفيك المفتوحة في طوكيو، بكونها المصنفة السابعة.

وتحتل اللاعبة اليابانية حاليًّا المركز الـ​19 عالميًّا، وأظهرت بوادر عودتها إلى أفضل مستوياتها هذا ‌الموسم إذ بلغت دور الثمانية في ويمبلدون بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا، ووصلت إلى دور الـ 16 في فرنسا ‌وأمريكا المفتوحتين، وقبل النهائي في واشنطن ودور الثمانية ⁠في ⁠تورونتو.

وتستهل نعومي مشوارها في طوكيو بمواجهة الإيطالية جاسمين باوليني، بينما ​تتصدر الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة ​الأولى عالميًّا، قائمة المشاركات إلى جانب الفلبينية أليكس إيالا.