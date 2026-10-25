«السعودية للطاقة» تكشف تعديل الخدمة الكهربائية

أعلنت الشركة السعودية للطاقة تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، على أن يبدأ تطبيق التعديل ابتداءً من 01ـ01ـ2027م.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء من الأفراد والمنشآت الاطلاع على تفاصيل التعريفة بعد التعديل عبر موقع الشركة السعودية للطاقة على الرابط:

https://www.se.com.sa/ar-SA/ourservices/columnc/bills-and-consumption/consumptiontariffs/ct2/ct2.

ودعت الشركة العملاء، في حال وجود استفسارات بشأن تطبيق التعريفة أو الفواتير، إلى التواصل عبر القنوات الرسمية للشركة.