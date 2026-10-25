ذكرى تأسيس النصر.. تفاعل مليوني

حقّق الوسم الذي أطلقه حساب نادي النصر عبر منصة «إكس»، «#النصر71عاما» تفاعلًا لافتًا بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ71، مسجلًا 56.1 ألف منشور مرتبط بالوسم و672.3 ألف مشاركة، فيما بلغت مرات الظهور المحتمل 314.2 مليون، وفقًا لإحصاءات موقع يرصد التفاعل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وامتد تفاعل المتابعين وشارك فيه عدد من لاعبي النصر السابقين عبر منصتي «إكس» و«إنستجرام» وبلغت الصورة الأكثر انتشارًا التي تضم تصميمًا يجمع اللاعبين القدامى، تحت عنوان: «أوفياء يحفظهم التاريخ.. ومخلصون لن ننساهم» نحو 4.2 مليون مجموع الظهور.

البرازيلي مايكون بيريرا مدافع أصفر العاصمة السابق أول من بادر بالرد على حساب النصر بقوله: «أنا لك كوني جزءًا من هذا النادي»، ليجيبه الحساب الرسمي: «وهذا النادي يحب الذين يحبونه حقًا!»، فيما جدّد العراقي نشأت أكرم اعتزازه بتمثيل الفريق.

كما عبّر البرازيلي برونو أوفيني والإيفواري جيسلان كونان عن ارتباطهما بالنصر، بينما لفت البرازيلي بيتروس الأنظار بقوله: «ما زلت سأعود لقيادة هذا النادي! قم بتدوين ذلك!»، مختتمًا رسالته بعبارة: «يلا نصراوي... أحبك!».

وهنّأ الأوروجوياني فابيان ستويانوف النادي بذكرى تأسيسه، موجّهًا الشكر إلى جماهيره عبر مقطع مصور نشره في «إنستجرام».