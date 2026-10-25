الهلال يصل الدوحة عبر طائرة خاصة

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى الدوحة العاصمة القطرية، ظهر الأحد، قادمة من الدمام، عبر طائرة خاصة وذلك استعدادًا لمواجهة الشمال، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وترأس بعثة القطب العاصمي، الأمير نواف بن سعد رئيس النادي، والجهازين الإداري والفني، وكافة اللاعبين.

ومن المنتظر أن يجري لاعبو الفريق الأزرق تدريبين، الأحد والإثنين، على أن يعقد الإيطالي سيموني إنزاجي مساء الإثنين مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن المباراة.

ويحتل الهلال صدارة مجموعة «الغرب» متساويًا مع العين الإماراتي والاستقلال الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي، بـ6 نقاط، وذلك بعد تحقيقه فوزين أمام الغرافة القطري 2ـ1، ومواطنه السد 2ـ0.

ويغيب عن المواجهة الهولندي سامرفيل بداعي الإيقاف الانضباطي «3 مباريات» مضى منها مواجهة واحدة، إضافة إلى البرازيلي جابرييل مارتينيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ، أمام القادسية الجمعة الماضي.