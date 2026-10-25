إعادة جدولة مواجهة النصر والوصل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام ضيفه الوصل الإماراتي، المقرر تنظيمها على ملعب «الأول بارك» في الرياض، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق الموقع الرسمي للاتحاد القاري، الأحد.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنَّ الموعد الجديد وتوقيت انطلاقة المباراة سيعلن عنهما في الوقت المناسب دون تحديد أي موعد آخر.

ويحتل النصر السعودي المرتبة الثانية لمجموعة «الغرب» برصيد ثلاث نقاط، بعد خسارته الأولى أمام العين الإماراتي 0ـ4، وفوزه على نيفتشي الأوزبكي 3ـ1، فيما يقف الوصل في المرتبة الـ14 بخسارتين أمام القادسية 1ـ2 والأهلي 1ـ3.

ومن المنتظر أن يواجه النصر في الجولة الرابعة فريق باختاكور الأوزبكي لحساب الجولة الرابعة في 2 نوفمبر المقبل، على أن يستضيف الوصل الإماراتي في اليوم ذاته القوة الجوية العراقي.