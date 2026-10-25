رودجرز: تمنيت حضور السد دون غيابات

وصف الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، مواجهة السد القطري في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تجرى عند الـ 09:15 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بالصعبة.

وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في القاعة الرئيسة للمؤتمرات بمقر النادي في الخبر: «تنتظرنا مواجهة مميزة أمام السد القطري والذي كنت أتمنى لو حضر كاملًا دون غيابات، لكننا سنهتم بفريقنا وتجهيزه من أجل الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى الأربع التي حصلنا عليها بعد مواجهتين».

وأشار رودجرز، إلى أنهم حاليًا في مرحلة استشفاء وتجهيز اللاعبين، بعد خوض مواجهة رائعة أمام الهلال، لكن النتيجة والطريقة لم تكن تلك التي يرغبونها.

وقال: «السد يملك جودةً ومدربًا ممتازًا، وهو منافس يجب احترامه، في القادسية نعمل على تغيير المراكز والتدوير من أجل أن نحمي اللاعبين من ضغط المباريات والإصابات، اللاعبون يجتهدون خلال التدريبات وسيكون لهم دور مهم».

واختتم المدرب حديثه ردًا على لمن سيصوت في جائزة «البالون دور» التي تجرى في لندن مساء الإثنين، وقال: «أعتقد أن صوتي في هذه الجائزة سيكون للاعب محمد أبو الشامات، نظير ما يقدمه من مستويات الموسم الجاري».

إلى ذلك أكد محمد أبو الشامات، لاعب فريق القادسية، جاهزيتهم لمواجهة السد القطري، مشيرًا إلى أنهم يهدفون إلى تحقيق الفوز وتعويض جماهيرهم بعد الخسارة الماضية أمام الهلال.

وأضاف: «في الموسم الجاري ننافس على أربع بطولات، ومنها بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، نريد أن ننافس على كل البطولات، ولدينا جماهير تنتظر الفوز ولا شيء غيره».

واختتم أبو الشامات حديثه وقال: «أبحث عن اللعب الجماعي وليس الأرقام الفردية، لا أعلم ماذا قدمت من مساهمات تهديفية حتى الآن، لكنني أريد أن أنهي الموسم ببطولة جماعية وليس فردية».