الدفاع المدني: شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تصيب مواطنا ومقيما

صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الأحد 14ـ05ـ 1448 هـ الموافق 25ـ 10ـ 2026 م، باشر الدفاع المدني في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، وأضرار مادية في «3» مبانٍ سكنية و«7» مركبات.

وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.