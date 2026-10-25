فيسينج يرسم خطة الاتحاد في «الاستقلال»

يجري لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تدريبهم الأخير على ملعب «الاستقلال» في مدينة فرغانة الأوزبكية، عند الـ 06:15 مساء الأحد بالتوقيت المحلي الأوزبكي، وذلك استعدادًا لمواجهة نيفتشي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، سيضع الخطة والطريقة التي يخوض بها المواجهة، على أن يضع لمساته على التشكيلة في ظل مرافقة 10 أجانب مع البعثة التي وصلت مساء السبت إلى أوزبكستان.

ومن المنتظر أن يرتدي لاعبو الاتحاد، خلال هذه المواجهة الطقم الأبيض «الثاني» في هذه المواجهة، فيما سيرتدي أصحاب الضيافة الطقم المقلم بالأصفر والأسود، وفق الاجتماع الفني الذي عقد، الأحد.

ويحتل الاتحاد المرتبة الـ11 في مجموعة «الغرب» برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله 1ـ1 مع الشمال القطري، وخسارته أمام شباب الأهلي 1ـ2، فيما يقف نيفتشي في المرتبة السابعة إثر فوزه على القوة الجوية 1ـ0، وخسارته من النصر 1ـ3.