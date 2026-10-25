«المياه الوطنية» تعلن التعديل التعريفي الجديد

أعلنت شركة المياه الوطنية تعديل تعريفة خدمتي المياه والصـرف الصحي للقطاع السكني والقطاع غير السكني والحكومي، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، على أن يبدأ تطبيق التعديل ابتداءً من 01 ـ 01 ـ 2027م.

وأوضحت الشـركة أنه يمكن للمشتركين من الأفراد والمنشآت الاطلاع على تفاصيل التعريفة بعد التعديل عبر موقع شركة المياه الوطنية على الرابط:

https://www.nwc.com.sa/AR/Pages/AdujstedWaterandWastewaterServicesRate.aspx.

وبيّنت الشـركـة أنه في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتعريفة والفواتير، يمكن للمشتركين التواصل عبر الرقم الموحد «8004411110»، أو من خلال تطبيق شركة المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني.