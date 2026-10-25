فيسينج: الضغط يجبرنا على التغيير المستمر

أكد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن ضغط المباريات يدفعه إلى إجراء تغييرات مستمرة، وشدّد على ضرورة الفوز أمام نيفتشي الأوزبكستاني، الإثنين، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال مؤتمر صحافي، الأحد في مدينة فرجانة الأوزبكية، صرّح فيسينج: «نسعى إلى الانتصار في مباراة غدٍ، لتعويض النقاط التي فقدناها خلال الجولتين الأوليين، ومواصلة مشوارنا في البطولة».

وتحدث عن ضغط روزنامة المباريات قائلًا: «يفرض علينا إجراء تغييرات مستمرة، وأسلوب اللعب الذي ننتهجه يستدعي التدوير بين اللاعبين لمساعدتهم على التكيف مع المتطلبات الفنية لكل مواجهة».

وأثنى الألماني على فريق نيفتشي، الذي يتصدّر ترتيب الدوري في بلاده ويتمتع، حسب قوله، بـ «فاعلية هجومية واضحة».

وخلال المؤتمر ذاته، اعترف الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، بأن بداية الفريق، على مستوى دوري الأبطال، لم تكن بالمستوى المأمول.

وأوضح: «سنعمل على أن تكون مباراة غدٍ انطلاقتنا الحقيقية في البطولة»، لافتًا إلى سعي اللاعبين للتأقلم مع الروزنامة، عبر الاستعداد الجيد بدنيًا وفنيًا، ليتمكن الفريق من مواصلة تحقيق نتائج إيجابية.

وافتتح «النمور» المشوار الآسيوي بالتعادل 1ـ1 مع الشمال القطري، ثم الخسارة 1ـ2 من شباب الأهلي دبي الإماراتي.