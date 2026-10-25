الأهلي يستعيد جالينو وميندي.. وغياب ديميرال

تلقى فريق الأهلي الأول لكرة القدم دفعة مهمة قبل مواجهة الغرافة القطري، الإثنين، في ثالث جولات دوري أبطال آسيا للنخبة بعد مشاركة السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو في التدريبات، الأحد، وفق مصادر خاصة بـ«بالرياضية».

وخاض ميندي وجالينو كامل الحصة التدريبية، وأظهرا جاهزيتهما بعد اكتمال برنامجهما العلاجي والتأهيلي، لكن مشاركتهما أمام الغرافة سيحسمها الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، خلال الاجتماع الفني، الذي يعقد قبل ساعات من موعد اللقاء.

إلى ذلك، تأكد غياب التركي ميريح ديميرال وصالح أبو الشامات ونايف مسعود عن لقاء الغرافة نتيجة استمرارهم في برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ويعاني ديميرال من إصابة في مفصل القدم لحقت به خلال الحصة التدريبية التي سبقت مباراة الخليج، السبت الماضي، في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، بينما أصيب أبو الشامات في مفصل الكتف، ما أبعده عن المشاركة في آخر مباراتين للفريق بالدوري ضد الفيحاء والخليج، أما مسعود فإنه تعرض لإصابة في مفصل القدم حالت دون مشاركته خلال أربعة لقاءات بالدوري، إضافة إلى مباراة الوصل في البطولة الآسيوية.

واختتم الفريق الجداوي تحضيراته لمواجهة الغرافة بحصة تدريبية وضع من خلالها اللمسات الأخيرة على خططه الفنية والتكتيكية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول مجموعة الغرب للبطولة الآسيوية برصيد أربعة نقاط جمعهما من تعادل 1ـ1 مع باختاكور الأوزبكي، وفوز 3ـ1 على الوصل الإماراتي. وعلى الطرف المقابل يأتي الغرافة في المركز الـ13 دون رصيد من النقاط بعد تكبده خسارتين أمام الهلال 1ـ2، واستقلال طهران بالنتيجة ذاتها.