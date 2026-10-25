من هو كوفي نجم نيفتشي الأوزبكي؟

في 20 مايو 1998 ولد كوفي فرانك كواو، مدافع فريق نيفتشي فرغانة الأوزبكي الأول لكرة القدم، بمدينة أبيدجان في كوت ديفوار، ويبلغ طوله 173 سم ووزنه 65 كجم، ويفضل القدم اليمنى، ويلعب في مركز الظهير الأيمن.

بدأ مسيرته في أكاديمية أسيك ميموزاس الساحلية، حيث تدرب حتى 2016 قبل أن ينتقل إلى نادي فيزيلا البرتغالي، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في 28 يناير 2017 أمام دسبورتيفو أفيس في الدرجة الثانية البرتغالية.

أعير في موسم 2017ـ2018 إلى موريرينسي، حيث شارك في 9 مباريات بالدوري الممتاز، ثم أعير في 2018ـ2019 إلى فاماليكاو وشارك في 6 مباريات، وعاد إلى فيزيلا وأسهم في صعوده إلى الدرجة الأولى، وسجل 5 أهداف في 80 مباراة مع النادي قبل أن ينتقل في أغسطس 2022 إلى ميتز الفرنسي بعقد لأربعة أعوام مقابل 600 ألف يورو.

مع ميتز شارك في أكثر من 100 مباراة في الدوري الفرنسي بدرجتيه الأولى والثانية وسجل 3 أهداف، ومثل منتخب كوت ديفوار تحت 23 عامًا في 5 مباريات بين 2019 و2021 وشارك في بطولة إفريقيا لتلك الفئة.

انضم في 4 أغسطس 2026 إلى نيفتشي فرغانة الأوزبكي انتقالًا حرًا بعد انتهاء عقده مع ميتز، وارتدى الرقم 52، وشارك في مباريات الدوري الأوزبكي الممتاز مسجلًا هدفين أحدهما في الدقيقة 86 أمام كوكاند 1912 ليسهم في فوز فريقه 4ـ2، وفي دوري أبطال آسيا للنخبة شارك أساسيًا في مباراتين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

يستعد مع فريقه لمواجهة الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تألقه الأخير في الدوري المحلي.