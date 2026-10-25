هوفنهايم يعطل ليفركوزن.. ويكرس العقدة

توقّفت سلسلة انتصارات فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم المتتالية على أرض مضيفه هوفنهايم، بعد سقوطه 0ـ3، الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وحقق ليفركوزن ستة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، ضمن سلسلة من ثماني مباريات لم يذق فيها طعم الخسارة منذ 29 أغسطس الماضي.

لكن فريق المدرب الإسباني كارليس مارتينيز سقط بأهداف البديل الكرواتي أندري كراماريتش من ركلة جزاء «79» والنمساوي ألكسندر براس «89» الذي طُرد بعد دقيقتين، والبديل الآخر ماكس مورشتيت «90+5».

واستمرت عقدة ليفركوزن أمام هوفنهايم، بعد خسارته أمامه للمباراة الثالثة تواليًا، ما سمح للأخير الارتقاء إلى المركز العاشر بتسع نقاط، مقابل 13 لمنافسه.