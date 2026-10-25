مأدبة أوزبكية تحتفي بالإعلام السعودي

نزل موفدو وسائل إعلام سعودية ضيوفًا على مأدبة غداءٍ نظّمها لهم، الأحد، صحافيون أوزبكستانيون في مدينة فرغانة، التي تحتضن مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ومضيفه نيفتشي فرغانة، مساء الإثنين، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولتغطية المواجهة، المنتمية إلى ثالث جولات مجموعة الغرب من المسابقة، وصل صحافيون ومصوّرون، السبت من جدة، إلى المدينة الواقعة شرقي أوزبكستان، وباشروا أداء أعمالهم، ومن بينهم علي خمج مصوّر «الرياضية».

واحتفاءً بهم، نظَّم لهم إعلاميون أوزبكستانيون مأدبة غداءٍ داخل أحد المطاعم المتخصصة في إعداد وتقديم الأطباق المحليّة.

وعبّر الإعلاميون الأوزبكستانيون عن سعادتهم بحضور نظرائهم السعوديين، ونوَّهوا بحفاوة الاستقبال التي وجدوها في الرياض أو جدة لتغطية مباريات لفرقٍ من بلدهم ضمن مسابقات الأندية الآسيوية.