قاتلان يعيدان إنتر إلى الصدارة

انتزع فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم «حامل اللقب» فوزًا مثيرًا على ضيفه فيورنتينا 2ـ1، بعدما سجل هدفين في الوقت بدلًا من الضائع، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، لينجو من خسارته الأولى الموسم الجاري، ويستعيد الصدارة بفارق الأهداف عن لاتسيو.

وبعدما استعاد بعض الثقة بفوزه الأول في دوري أبطال أوروبا على شاختار دانييتسك 1ـ0، الأربعاء، عاش إنتر لحظات عصيبة مجددًا على ملعب سان سيرو، على الرغم من سيطرته على مجريات اللقاء، إذ اصطدم طويلًا بتألق الحارس الإسباني دافيد دي خيا. وعلى عكس سير اللعب، منح الإسباني أليكس خيمينيس التقدم لفيورنتينا في الدقيقة 65.

وبدا إنتر في طريقه إلى خسارة مؤلمة، قبل أن ينجح الفرنسي ماركوس تورام في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع «90+1»، وخطف البولندي بيوتر جيلينسكي هدف الفوز من ركلة جزاء «90+7».

ورفع إنتر رصيده إلى 22 نقطة، ليتساوى مع لاتسيو الذي تغلب على بارما 2ـ1، السبت، مستعيدًا صدارة الترتيب بفارق الأهداف.

وفي مباراة مجنونة تخلف خلالها منذ الدقيقة الأولى، ثم في الدقيقة 17 قبل أن يتقدم مرتين، اكتفى أتالانتا في النهاية بالتعادل مع ضيفه فروزينوني 4ـ4، رافعًا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، مقابل 14 لضيفه الذي يحتل المركز السادس بعد فوزه بنصف مبارياته حتى الآن.

وحقق جنوى فوزه الثاني للموسم وجاء على حساب ضيفه فينيتسيا الأخير بهدف وحيد.