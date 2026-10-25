تحت قيادة يايسله.. نيوكاسل يسجل الانتصار الثالث

استعاد فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم توازنه بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل «الماكبايس» انتصاره الثالث في الدوري تحت إشراف مدربه الألماني ماتياس يايسله الذي قاده في ثماني مبارياتٍ، انتهت ثلاثٌ منها بالخسارة، فيما تعادل مرتين.

وتولى يايسله تدريب نيوكاسل، أغسطس الماضي، خلفًا لإيدي هاو بعد مسيرةٍ حافلةٍ مع الأهلي السعودي، شهدت تتويج الفريق الجداوي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين تواليًا.

ويدين نيوكاسل بانتصاره على كريستال بالاس إلى الدنماركي ويليام أوسولا، وهارفي بارنز اللذين سجلا الهدفين عند الدقيقتين 47 و58.

ورفع الفريق رصيده إلى 11 نقطةً في المركز السابع، بينما تجمَّد رصيد كريستال بالاس عند سبع نقاطٍ في المركز الـ 17.