«الرياض آرت» يعيد منحوتات السليم إلى فضاءات الرياض

أعلن برنامج «الرياض آرت»، أحد مشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن تركيب ستّ منحوتات للفنان السعودي الراحل محمد السليم، ضمن مجموعة الأعمال الفنية الدائمة، احتفاءً بإرثه الفني وإسهاماته في مسيرة الفن السعودي الحديث، وتعزيزًا لحضور الفنون البصرية في المشهد الحضري في الرياض، وإتاحة أعماله الفنية للجمهور.

وتعود هذه المنحوتات إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين أنجزها الفنان محمد السليم للمشاركة في مسابقة للفن العام نظمت بمدينة الرياض، إلا أنها لم تُعرض آنذاك، وبقيت محفوظة في مرسمه لعقود، حتى اقتنتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتولّت أعمال حفظها وترميمها بإشراف ابنة الفنان نجلاء محمد السليم، تمهيدًا لعرضها أمام الجمهور في عدد من المواقع العامة بالعاصمة.

وتضم المجموعة سبعة أعمال فنية، هي: «الشوكة الخماسية» و«شرفة» و«الكرة» و«المثلثات» و«برعم الزهرة» و«الأهلّة» فيما يُعتزم تركيب العمل السابع «النافورة الحلزونية» في وقت لاحق.

وتستلهم هذه الأعمال عناصرها من البيئة الصحراوية والعمارة النجدية والأشكال الهندسية والرموز الفلكية، بما يجسّد الأسلوب التجريدي الذي تميّز به الفنان محمد السليم، وارتباط تجربته الفنية بالبيئة المحلية والهوية الثقافية للسعودية.

وجرى تركيب ستة أعمال فنية بصورة دائمة في المحطة الغربية على المسار البرتقالي لشبكة قطار الرياض، لتُعرض أمام الجمهور بعد نحو أربعة عقود من إنجازها، بما يسهم في إثراء المشهد الحضري، وإبراز الإرث الفني لمحمد السليم، وتعريف الجمهور بجانب من تاريخ الفن السعودي الحديث.

من جانبه، أكد المهندس بدر الشنيفي، مدير إدارة أول لبرنامج «الرياض آرت»: «تُمثّل أعمال الفنان الراحل محمد السليم جزءًا مهمًا من تاريخ الفن السعودي الحديث، ويأتي عرضها للجمهور بعد عقود من إنجازها تأكيدًا على أهمية المحافظة على الإرث الفني السعودي وإبراز قيمته الثقافية».

وأضاف: «تجسّد هذه الخطوة حرص برنامج «الرياض آرت» على إبراز إسهامات رواد الفن السعودي، وتعزيز حضور أعمالهم الفنية في المشهد الحضري للعاصمة الرياض، بما يتيح للجمهور التعرّف على تجارب فنية أسهمت بتشكيل الحركة الفنية في السعودية».

وتنضم هذه المنحوتات السبع إلى مجموعة الأعمال الفنية الدائمة لبرنامج «الرياض آرت»، التي تتوزع أعمالها في الأحياء والساحات العامة ومحاور الطرق الرئيسة في مدينة الرياض.

وبانضمام هذه المنحوتات، يرتفع عدد الأعمال الفنية الدائمة لبرنامج «الرياض آرت» إلى أكثر من 82 عملًا فنيًا في مواقع متعددة بالعاصمة، مع استمرار إضافة أعمال جديدة خلال عام 2026 والأعوام المقبلة.

ومنذ إطلاق البرنامج عام 2019، قدّم أكثر من 580 عملًا فنيًا من خلال احتفال «نور الرياض» وملتقى «طويق للنحت»، واستقطبت فعالياته أكثر من 17.3 مليون زائر.