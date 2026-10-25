رازفان: القادسية قوي.. وعلينا القتال

شدَّد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق السد الأول لكرة القدم، على صعوبة مواجهة القادسية، الإثنين، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أن غياب عددٍ من لاعبيه بداعي الإصابة لن يكون عذرًا أمام فريقه.

وقال رازفان في المؤتمر الصحافي، الأحد: «سعيدٌ بمثل هذه النوعية من المباريات أمام فريقٍ قوي، يتميَّز بجودة لاعبيه مثل القادسية. تحضيراتنا كانت جيدةً، وعلينا حصاد عديدٍ من النقاط في هذه البطولة».

وأضاف مدرب السد: «في البطولة الآسيوية كل مباراةٍ لها ظروفها، ولها طابعها الخاص، والسد صعبٌ أمام الأندية السعودية، وعلينا القتال من أجل تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ».

وعن معرفته بنقاط ضعف وقوة الفريق القدساوي، أجاب الروماني: «كل مدربٍ يتابع الخصم، وهذا طبيعي حتى يحلِّل نقاط الضعف والقوة لديه، لكن من الأفضل أن تعمل على فريقك أكثر، وأن تلعب بروحٍ عاليةٍ، وأن تفرض شخصيتك في الملعب من أجل تحقيق الفوز».

ورأى رازفان، أن غياب عددٍ من لاعبيه بسبب الإصابة لن يكون عذرًا أمام فريقه خلال مباراته ضد القادسية، وذكر: «المستوى الذي وصل إليه السد يُحتِّم عليه أن يكون جاهزًا لأي متغيِّراتٍ دون أعذارٍ. البدلاء يجب أن يكون لديهم الحافز، وفي مستوى الجاهزية نفسه للأساسيين».

وتطرَّق مدرب السد إلى فترة تدريبه الهلال قائلًا: «في فترةٍ من الفترات كانت أندية الشرق تسيطر على البطولات الآسيوية، لكنَّ أندية الغرب عادت للمنافسة. كنت وقتها مدربًا للهلال، وجاءت هذه العودة بسبب تطور اللاعبين، وضم محترفين أجانب ذوي جودةٍ عاليةٍ».

وأكمل المدرب الروماني: «لم تكن هناك خلطةٌ سريةٌ، وفوز الهلال بالبطولة الآسيوية لم يأتِ بمحض الصدفة، والآن السد لديه الإمكانات نفسها».

من جانبه، قال طارق سلمان، مدافع السد: «المباراة مهمةٌ بالنسبة لنا، وعلينا التركيز، لأننها نلعب أمام فريقٍ كبيرٍ. علينا فعل ذلك من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا».