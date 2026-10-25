البلام: موسم الرياض جزء مني.. والعونان ينفي الخلافات

أكد الممثل حسن البلام في حديث خاص لـ«الرياضية» على هامش مسرحية «شوقر دادي»، ضمن فعاليات موسم الرياض، اعتزازه بالمشاركة في الموسم، مشيرًا إلى أن علاقته به امتدت نحو عشرة أعوام.

وقال البلام: «أنا واحد منهم وفيهم، ولي عشرة أعوام معهم، وهم جزء مني ومن تجاربي»، موضحًا أن مسرحية «شوقر دادي» عمل كوميدي خفيف يناقش حياة الرجل بعد تجاوز الخمسين، ورغبته في الانطلاق والانفتاح على العالم، لكنه يحذر من بعض السلوكيات الخاطئة التي يجري الترويج لها.

من جانبه، أوضح الممثل أحمد العونان في حديث خاص لـ«الرياضية» أن قضية مسرحية «شوقر دادي» سبق تناولها في أعمال فنية عدة، من بينها أعمال الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا.

ونفى العونان الشائعات المتداولة بشأن وجود خلافات بينه وبين حسن البلام، قائلًا: «غيابي عن العمل المسرحي مع حسن البلام خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية كان بسبب انشغالي بالإنتاج، لكن البعض فسّر هذا الغياب على أنه خلاف بيننا».

وكشف العونان عن استعداده للمشاركة بعد شهرين في مسرحية تجمعه بالفنان عبد الناصر درويش ضمن فعاليات موسم الرياض، إلى جانب أعمال درامية جديدة، من بينها مسلسل «السجن 2».

بدورها، أعربت الممثلة زهرة عرفات، في حديث خاص لـ«الرياضية»، عن سعادتها بالمشاركة في موسم الرياض، قائلة: «شرف لي أن أشارك في موسم الرياض، وأن أكون مع إخواني وأسرتي الفنية، وأنا مطمئنة سواء كان دوري صغيرًا أو كبيرًا».

وحول إمكانية تكرار تجربتها في المسلسلات ذات المواسم الطويلة، أوضحت عرفات أنها لا تعارض هذه النوعية من الأعمال، لكنها تتطلب ظروف تصوير مرهقة وتبعدها عن أسرتها لفترات طويلة. وأثنت عرفات بعلاقتها بالفنان حسن البلام، مؤكدة أنه يمثل سندًا لها ولكل من يعمل معه.

وتدور أحداث مسرحية «شوقر دادي» في إطار كوميدي اجتماعي، حول رجل يتجاوز الخمسين من عمره، ويقرر خوض تجارب جديدة والانفتاح على الحياة، قبل أن يجد نفسه أمام مواقف ومفارقات تكشف تبعات بعض القرارات الخاطئة، في عمل يطرح قضايا اجتماعية بأسلوب ساخر، ضمن فعاليات موسم الرياض.