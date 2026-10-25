موناكو يتعادل مع 10 لاعبين من ليل

استغلَّ فريق موناكو الأول لكرة القدم النقص العددي في صفوف ضيفه ليل، وتعادل معه 1ـ1، الأحد، في قمة الدوري الفرنسي، ما فتح المجال أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب، للارتقاء إلى المركز الأول في المرحلة الثامنة.

وتقدَّم ليل بهدف إيثان مبابي بتسديدةٍ من داخل المنطقة بعد تمريرة سوريبا دياونيه في الدقيقة 24، لكنَّه أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد تانجي نيازرو ببطاقة حمراء مباشرة «66».

وتمكَّن موناكو من العودة مستغلًّا التفوُّق العددي عبر هدفٍ، أحرزه البديل إيدان ديوب الذي لعب عرضيةً نحو منطقة الجزاء، خدعت الدفاع والحارس، ودخلت المرمى «74».

وبقي الفريقان على مسافةٍ واحدةٍ «15 نقطةً» مع تفوُّق ليل بفارق الأهداف في المركزين الأول والثاني، لكنَّ الباب فُتِحَ أمام سان جيرمان «البطل»، كما ليون لاعتلاء الصدارة، في حال فوز أي منهما بمواجهتهما، الإثنين، في ختام المرحلة.

وكانت مباراة سان جيرمان وليون تأجَّلت من الأحد إلى الإثنين بطلبٍ من الشرطة بسبب الاحتجاجات في باريس.