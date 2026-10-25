باتشواي يغيب عن مؤجّلة أبها والفيصلي

تأكّد غياب البلجيكي ميتشي باتشواي، مهاجم فريق أبها الأول لكرة القدم، عن مواجهة الفيصلي، الثلاثاء، حسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وخضع باتشواي، الأحد داخل مستشفى «الحياة» في مدينة أبها، إلى فحوص طبية على موضع إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، التي تعرض لها أمام نيوم في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وانتهت المباراة بفوز نيوم 2ـ0 على ضيفِه، وغادرها البلجيكي في تبديل اضطراري عند الدقيقة 58.

ورجَّحت المصادر ظهور نتائج الفحوص، الإثنين، وأفادت بخروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني، بقيادة الكرواتي دامير بوريتش، لمباراة الفيصلي، المؤجّلة من الجولة الثامنة.

وقاد بوريتش، مساء الأحد، حصة تدريبية، اشتملت على جوانب لياقية وفنية، في إطار التجهيز للمؤجَّلة.

ويتذيل الفريق، الذي يمتلك نقطتين فقط في رصيده، جدول ترتيب الدوري، بعدما خسِر سبعًا من مبارياته وتعادل في اثنتين.

وشارك باتشواي، البالغ من العمر 33 عامًا، في ثماني جولات، وأحرز هدفًا وحيدًا. وتعاقد نادي أبها معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.