بعد القرار الآسيوي.. الاتحاد السعودي يدعم النصر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن ترتيبات استضافة مباراة فريق النصر وضيفه الوصل الإماراتي، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، كانت قد اكتملت بالفعل، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم والمساندة في أي إجراءاتٍ نظاميةٍ تتخذها الأندية السعودية لحفظ حقوقها.

وكان من المقرَّر أن يواجه النصر الفريق الإماراتي، الإثنين، على ملعب «الأول بارك» في ثالث جولات مجموعة الغرب.

وقرَّرت إدارة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، الأحد، إعادة جدولة المباراة. وسيُعلن لاحقًا موعدها الجديد.

وفي بيانٍ له، أوضح الاتحاد السعودي، أنه استكمل كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة الوصل، بالتنسيق مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة. وشَمِل ذلك إصدار تصاريح الطيران، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحاد الآسيوي بذلك عبر مخاطباتٍ رسميةٍ، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الإماراتي ونادي الوصل، وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات، وجاهزية استقبال البعثة.

وأشار البيان إلى وصول مراقب المباراة، وطاقم الحكام المكلَّف بإدارتها إلى الرياض في وقتٍ سابقٍ، استعدادًا لإجراء المباراة وفق موعدها المحدَّد، في تأكيدٍ على اكتمال الترتيبات المتعلقة بالاستضافة.

وأكد الاتحاد تقديمه الدعم الكامل لنادي النصر وجميع الأندية السعودية المشارِكة في المنافسات الخارجية، واستعداده لتقديم كافة صور الدعم والمساندة في أي إجراءاتٍ نظاميةٍ تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.