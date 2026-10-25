الشحات يقود الأهلي إلى مجموعات الكونفدرالية

سجل حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، هدفًا في كل ​شوط ليقود فريقه إلى الفوز 4ـ0 على ضيفه كيتارا الأوغندي في إياب الدور التمهيدي الثاني «دور 32» بكأس الكونفدرالية الإفريقية والتأهل إلى دور المجموعات، الأحد.

وبهذا يكرر الأهلي ‌فوزه على ‌الفريق الأوغندي ​بعدما ‌تغلب ⁠2ـ1 ​في مباراة الذهاب ⁠التي نظمت الأسبوع الماضي.

وترجم الشحات هيمنة الأهلي في الدقيقة 38 عندما وضع الكرة في الشباك من فوق الحارس المتقدم من مرماه بعدما خرج ⁠لإبعاد تمريرة عرضية لم يحسن ‌التعامل معها.

وبعد ‌ست دقائق فقط، ​ضاعف محمد ‌مجدي «أفشة» تقدم الأهلي من هجمة مرتدة ‌سريعة عندما تعثر أحد مدافعي الفريق الأوغندي قرب منطقة جزائه ليقطع طاهر محمد طاهر الكرة، ويتوغل ‌داخل المنطقة، قبل أن يلعب تمريرة عرضية منخفضة حولها «أفشة» ⁠إلى ⁠داخل الشباك.

وأحرز الشحات الهدف الثالث من تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى الضيقة، بعدما استقبل بمهارة تمريرة من محمد الشناوي، حارس مرماه، في الدقيقة 52.

واختتم طاهر التسجيل في الدقيقة 68 بضربة رأس قوية من ​داخل منطقة الجزاء ​مستغلًا تمريرة عرضية من البديل أحمد عيد.