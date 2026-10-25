الثامنة تواليا.. الهلال إلى مجموعات أبطال إفريقيا

حجز فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم مقعدًا في دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة تواليًا، بعدما كرر فوزه 2ـ0 على ضيفه، سيداما بونا الأثيوبي ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة القارية، الأحد.

وكان الأزرق السوداني فاز ذهابًا في أثيوبيا بالنتيجة ذاتها ليصعد إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 15 في تاريخ مشاركاته في البطولة، ويتأهل بمجموع المباراتين 4ـ0.

وعلى ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي «الملعب البيتي» للهلال ضغط أصحاب الأرض بغية إحراز هدف مبكر، وكادوا أن يصلوا إلى مبتغاهم، لكن الجامبي أنسومانا سامورا سدد كرة فوق المرمى الخالي بعد مرور سبع دقائق على صافرة البداية، حتى تمكن الكونجولي أرنست لوزلولو من افتتاح التسجيل للهلال عند الدقيقة 33.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ضاعف محمد عبد الرحمن «الغربال» قائد الفريق النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، دفع الألماني جوزيف زينباور، مدرب الهلال بالخماسي راوا وأحمد قلق وصلاح عادل وموسى كانتي والنيجيري صنداي، من أجل الحفاظ على النسق الهجومي للفريق.

وتمكن وصيف نسختي 1987 و1992 من المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة ويخرج منتصرًا بهدفين دون رد.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة دور المجموعات بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة العاصمة المصرية، الأربعاء المقبل.