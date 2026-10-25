قبل «الديربي».. العدالة يفحص الباشا

يترقَّب البرتغالي رودولفو كوريا، مدرب فريق العدالة، تقرير الجهاز الطبي بشأن إصابة المهاجم جاسم الباشا من أجل تحديد إمكانية مشاركته باللقاء أمام الجيل في «ديربي الأحساء»، الثلاثاء، ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وتعرَّض الباشا «20 عامًا» للإصابة خلال لقاء الأخدود الماضي، ما اضطر البرتغالي إلى استبداله في الدقيقة 69، والزج بعلي الزقعان بدلًا منه.

وخضع اللاعب لفحوصاتٍ إضافيةٍ لتحديد طبيعة الإصابة، ومدة غيابه عن التدريبات.

وقاد الباشا خط هجوم العدالة في خمس مبارياتٍ بالدوري الموسم الجاري، منها ثلاثٌ بصفةٍ أساسيةٍ، وسجل هدفًا وحيدًا، وفق إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت».

وفي السياق ذاته، واصل الجناح البرازيلي دييجو ميراندا برنامجه العلاجي المكثف بعد إصابته بتمزُّقٍ في العضلة الخلفية.

وتسبَّبت الإصابة في غياب ميراندا عن آخر مباراتين للعدالة أمام الأنوار والأخدود.

ميدانيًّا، رفع البرتغالي كوريا درجة التحضيرات بحصةٍ تدريبةٍ مسائيةٍ، الأحد، استهلَّها بالتركيز على الجوانب البدنية، تلتها تدريباتٌ فنيَّةٌ وتكتيكيَّةٌ.

ويحتل العدالة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطةً، فيما يتذيَّل الجيل القائمة بنقطتين من ست جولاتٍ، مع امتلاكه مباراتين مؤجَّلتين أمام العلا والجندل.