البلوشي: لم أشاهد القادسية.. والسد ينقصه الحظ

أرجع يوسف البلوشي، حارس مرمى فريق السد القطري الأول لكرة القدم، عدم قدرة فريقه على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على الرغم من وصوله إلى أدوارٍ متقدمةٍ إلى عامل الحظ، متمنيًا أن تكون المشاركة في النسخة الجارية مغايرةً تمامًا.

وقال البلوشي في تصريحاتٍ إعلاميةٍ، الأحد، قبل مواجهة القادسية، الإثنين، في ثالث جولات البطولة القارية: «السد وصل إلى أدوارٍ متقدمةٍ في البطولة الآسيوية خلال الأعوام الماضية، لكنَّ الحظ لم يحالفه في المنافسة على اللقب».

وأضاف: «الطموحات كبيرةٌ في تحقيق لقب النخبة، وإن شاء الله، تكون هذه النسخة مغايرةً بالنسبة لنا».

وعن مشاهدة المباراة الأخيرة للقادسية أمام الهلال في دوري روشن السعودي، أجاب البلوشي: «لم أشاهدها، لكن من المؤكَّد أن الجهاز الفني لفريق السد تابعها».