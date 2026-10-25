دوري روشن.. «الرابطة» تحدد مواعيد الجولة الـ13

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأحد مواعيد مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي التي تلعب على مدار ثلاثة أيام بدءًا من 5 نوفمبر حتى الـ7 منه.

وأكدت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي أن تحديد مواعيد المباريات وملاعبها جاء وفق المعايير التنظيمية والتشغيلية المعتمدة لجدولة مباريات المسابقة، وبما يراعي مختلف المتطلبات المرتبطة بتنظيمها.

كما أوضحت الرابطة أن مواعيد مباريات الجولات المتبقية سيتم الإعلان عنها تباعًا، بعد استكمال الترتيبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة، وذلك عبر القنوات الرسمية للرابطة.

وتنطلق منافسات الجولة الـ13 بثلاث مباريات الخميس 5 يونيو، والبداية ستكون بلقاء الخلود وضيفه الخليج عند الساعة 4:25 عصرًا على ملعب نادي الحزم في الرس، وتليها مواجهة أبها والشباب في تمام الساعة 6:10 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، وبعدها مباراة القادسية والفيحاء 8:30 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وفي ثاني أيام الجولة، الجمعة، يستقبل الفتح ضيفه الرياض 5:30 مساءً في ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، ويحل النصر ضيفًا على الحزم 5:55 مساء على ملعب الأخير في الرس، ويواجه الاتحاد ضيفه نيوم 8:30 مساءً على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتختتم الجولة بثلاثة لقاءات السبت 7 نوفمبر، حيث يلتقي الفيصلي مع الدرعية 4:20 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويستقبل الاتفاق ضيفه الهلال 5:30 مساءً على ملعب الاخير في الدمام، ويلاقي الأهلي ضيفه التعاون 8:30 في ملعب الإنماء.