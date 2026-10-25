النصر يستعيد الثلاثي.. وكومان يقترب

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته، مساء الأحد، بعد يوم راحةٍ واحد، وبدأ الاستعداد لمواجهة الخلود، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وفيما شارك المدافع الفرنسي محمد سيماكان والجناح عبد الرحمن غريب في الحصة التدريبية، داخل مركز «دار النصر»، بدأ الجناح الفرنسي كينجسلي كومان المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وذكرت مصادر «الرياضية» أن الجهاز الطبي سمح لسيماكان وغريب بالتدرُّب، بعد التأكّد من تجاوزهما إصابتيهما الأخيرتين، وكلتاهما في مفصل القدم.

وشارك في الحصة ذاتها راكان الغامدي، لاعب الوسط الشاب، الذي تخطّى آلامًا في الركبة داهمته أخيرًا وتلت إتمامه فترة علاج وتأهيل من إصابة بالتواء في الرباط الصليبي الأمامي وكدمة في الغضروف.

واكتفى لاعبو النصر، الذين بدؤوا مباراة الفيصلي الجمعة، بالتمارين اللياقية، وخاض الباقون تدريبًا اعتياديًا، على المستطيل الأخضر، شمِل جوانب بدنية وفنية.

إلى ذلك، أفادت المصادر بدخول كومان، الذي عانى من إصابةٍ في عضلة الفخذ الخلفية، إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، واقترابه من العودة للمجموعة، على أن يتحدّد خلال الأيام القليلة المقبلة موعد التحاقه بالتدريبات وإمكانية الاستعانة به أمام الخلود.

وفاز الفريق الأصفر، الذي يدرّبه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، 3-1 على الفيصلي، الجمعة في مدينة المجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من «روشن»، وحصل بعد المباراة على يوم إجازة واحد.