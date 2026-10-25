دورة ليون.. ثالث ألقاب موزيتي

أحرز الإيطالي لورنتسو موزيتي، المصنَّف الـ 26 عالميًّا، لقب دورة ليون للتنس بتغلُّبه في المباراة النهائية، الأحد، على الأمريكي تايلور فريتس، الـ 14 عالميًّا، 6ـ3 و6ـ4.

وقدَّم موزيتي، المصنَّف السادس في الدورة والبالغ 24 عامًا، مباراةً شبه مثاليةٍ، ليحرز لقبه الثالث في دورات رابطة المحترفين.

وحقق الإيطالي فوزه الخامس على فريتس مقابل ثلاث هزائم مستغلًّا فرصتَي كسر إرسال سنحتا له في بداية كل مجموعةٍ، ليتقدَّم في الأولى 2ـ0، والثانية 2ـ1.

وكان موزيتي متفوِّقًا في الإرسال والاستقبال، ولم يمنح فريتس أي فرصةٍ لكسر إرساله، فيما ارتكب الأمريكي أخطاءً مباشرةً أكثر بكثيرٍ من منافسه على الرغم من أن مشوار الأخير كان أصعب، كونه خاض مباراةً أكثر منه، لأن فريتس أُعفي من الدور الأول بصفته المصنَّف الثاني في الدورة.

كذلك اضطر اللاعب إلى تقديم مجهودٍ بدني كبيرٍ بعد أن تغلَّب على الفرنسي لوكا فان آش في ربع النهائي 7ـ6 و6ـ7 و6ـ4 خلال ثلاث ساعاتٍ و33 دقيقةً، ثم على مواطنه فابيو كوبولي في نصف النهائي 4ـ6 و6ـ2 و7ـ5 خلال ساعتين و32 دقيقةً.

ولقب ليون هو الأول لموزيتي منذ عام 2022 عندما تُوِّج بطلًا لدورة هامبورج، ثم نابولي.