سقوط في «أولد ترافورد»

سقط فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم في فخ الخسارة على ملعبه «أولد ترافورد» 0ـ3، أمام بورنموث، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، الأحد.