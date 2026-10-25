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سقوط في «أولد ترافورد»

2026.10.25 | 10:16 pm
سقط فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم في فخ الخسارة على ملعبه «أولد ترافورد» 0ـ3، أمام بورنموث، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، الأحد.
سقوط في «أولد ترافورد»

سقوط في «أولد ترافورد»

سقوط في «أولد ترافورد»

سقوط في «أولد ترافورد»

سقوط في «أولد ترافورد»