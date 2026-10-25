في غياب كومباني.. بايرن يكسب فرايبورج

تغلَّب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم على مضيفه فرايبورج 3ـ1، الأحد، في ختام الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وخاض الفريق البافاري مباراته الأولى دون مدربه البلجيكي فينسنت كومباني الذي سيغيب أسابيعَ عدة بسبب وعكةٍ صحيةٍ، حسبما قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي.

وكان كومباني أصيب، الأسبوع الماضي، بفيروسٍ، أبعده أيامًا عدة عن فريقه قبل أن يعود إلى مقعد البدلاء في مواجهة أرسنال الإنجليزي 2ـ2 ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي. وأقرَّ حينها بأنه لم يُنصِت إلى جسده بالشكل الكافي.

وبغيابه، قاد الإنجليزي آرون دانكس الفريق أمام فرايبورج، وسيبقى على رأس الجهاز الفني مؤقتًا حتى عودة كومباني، الذي سيغيب عن عددٍ من المباريات المهمة، أبرزها أمام بوروسيا دورتموند في «الكلاسيكو» ضمن الدوري، وأتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وتعثَّر بايرن ثلاث مراتٍ في المباريات الأربع الماضية «ثلاثة تعادلاتٍ في مختلف المسابقات»، لكنَّه عاد إلى سكة الانتصارات بفضل أهداف الفرنسيين دايو أوباميكانو «16»، ومايكل أوليسيه «90+5»، والألماني سيرج جنابري «42» دون أن يتأثر بهدف توم بيشوف بالخطأ في مرماه «82».

ورفع عملاق بافاريا رصيده إلى 17 نقطةً في الصدارة متقدمًا بفارق الأهداف على دورتموند.