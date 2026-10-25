الأهلي يتأهب

أكمل فريق الأهلي الأول لكرة القدم استعداداته، الأحد، تأهبًا للقاء الغرافة القطري، الإثنين، على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الثالثة من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي - الأهلي)