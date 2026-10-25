مارتينيز: سنقاتل أمام الأهلي.. براهيمي: نمر بفترة صعبة

توقع البرتغالي بيدرو مارتينيز، مدرب فريق الغرافة الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام الأهلي، الإثنين ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشددًا على ضرورة القتال من أجل الفوز بالنقاط الثلاث.

ونقل الحساب الرسمي للنادي القطري على منصة «إكس» عن مارتينيز قوله في المؤتمر الصحافي، الأحد: «المباراة ستكون صعبة أمام فريق توج باللقب مرتين».

وأضاف المدرب البرتغالي: «مطالبون بتفعيل الجانب الهجومي، وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز».

من جهته، أقر الجناح الجزائري ياسين براهيمي بأن الغرافة يمر بفترة صعبة قبل مباراة الأهلي، لكنه استدرك: «سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز، وتركيزنا على إمكانياتنا وما سنقدمه خلال اللقاء».