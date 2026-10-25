حفظ الله السعودية، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، وحفظ قيادتنا الرشيدة، وكفانا شر الحروب والفتن، وشر كل من أراد ببلادنا سوءًا، وأدام علينا نعمة الاستقرار والرخاء.

في صناعة الرياضة، لم تعد المدرجات مجرد مساحة للتشجيع، ولم يعد دور الجماهير مقتصرًا على الحضور ومساندة فرقها، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في صناعة المشهد الرياضي، وقيمة تجارية يمكن استثمارها.

ومن هنا يأتي التيفو، الذي يتجاوز كونه لوحة فنية ترفعها الجماهير في المدرجات، ليصبح محتوى بصريًا وإعلاميًا يحمل هوية النادي، ويصنع لحظات استثنائية تنتشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتصل إلى جماهير خارج حدود الملعب والدوري نفسه.

وهنا يجب أن ننظر إلى التيفو من زاوية اقتصادية، لا من زاوية جمالية فقط. فكل مشهد جماهيري استثنائي قابل للانتشار يمثل فرصة تسويقية، وكل لحظة ترتبط في ذاكرة المشجع بناديه يمكن أن تتحول إلى قيمة إضافية للعلامات التجارية التي تنجح في الارتباط بها.

والتجارب العالمية تقدم نموذجًا عمليًا على ذلك، ففي الولايات المتحدة، تعاون نادي شارلوت إف سي مع شركة Lowe’s لدعم صناعة التيفو، من خلال توفير المواد والمستلزمات اللازمة، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي يوثق مراحل الإعداد، وإشراك الجماهير في التصويت لاختيار أفضل تيفو في نهاية الموسم. لم تكن الفكرة مجرد وضع شعار شركة في الملعب، بل بناء شراكة تجارية حول إبداع الجماهير وتحويله إلى تجربة إعلامية وتفاعلية تمتد إلى ما بعد المباراة.

وهذا ما يمكن أن نستفيد منه في الدوري السعودي، خاصة مع تنامي قيمته التسويقية واتساع حضوره الدولي. تخيلوا شركة اتصالات ترعى تيفو في مباراة جماهيرية كبرى، وتتحول مراحل تصميمه وتنفيذه إلى سلسلة محتوى رقمي، أو شركة سيارات تتبنى جائزة سنوية لأفضل تيفو، أو علامة تجارية تدعم مبادرات الجماهير وتمنحها الإمكانات اللازمة لتقديم أعمال أكثر إبداعًا.

مثل هذه المبادرات تفتح بابًا جديدًا للرعاية الرياضية، لا يقوم فقط على شراء المساحات الإعلانية، بل على صناعة تجارب يتفاعل معها الجمهور طوعًا، ويرتبط بها عاطفيًا، ويعيد نشرها عبر حساباته ومنصاته. وهنا تصبح العلامة التجارية جزءًا من قصة جماهيرية، لا مجرد شعار عابر على لوحة إعلانية.

كما أن التيفو يحمل بُعدًا آخر يتجاوز العوائد التجارية المباشرة، فهو يعكس ثقافة المجتمع، وقدرة الجماهير السعودية على الإبداع والتنظيم والتعبير عن هويتها. وعندما تنتشر هذه المشاهد عالميًا، فإنها تقدم صورة عن السعودية وشبابها وشغفها الرياضي، بما يعزز القوة الناعمة للرياضة السعودية، ويدعم حضورها بوصفها جزءًا من تجربة ثقافية واجتماعية متكاملة.

لكن تحويل هذه الفكرة إلى قيمة اقتصادية يحتاج إلى عمل مؤسسي، يبدأ من تنظيم المبادرات الجماهيرية، وفتح المجال أمام الرعاة للمشاركة فيها، وتطوير محتوى احترافي يوثقها، ثم قياس أثرها من خلال نسب المشاهدة والتفاعل وانتشار المحتوى ومدى ارتباط الجمهور بالعلامة التجارية. فالرعاية الناجحة لا تُقاس بحجم الشعار الذي يظهر في الصورة فقط، بل بالقيمة التي تضيفها إلى العلامة التجارية وتجربة المشجع.

إن صناعة القيمة التجارية للدوري السعودي لا تعتمد على حقوق البث وعقود الرعاية والإعلانات وحدها، بل تتطلب التفكير في كل عنصر قادر على صناعة تجربة استثنائية للجمهور. والتيفو أحد هذه العناصر التي يمكن أن تتحول، بالتخطيط الصحيح، من مبادرة جماهيرية إلى منتج تسويقي قابل للتطوير والاستثمار.

الجماهير ليست مجرد مستهلك للمنتج الرياضي، بل شريك في صناعة هويته وقيمته التجارية. وكلما نجح الدوري السعودي في تحويل شغف جماهيره إلى فرص استثمارية منظمة، ازدادت قدرته على ابتكار مصادر جديدة للإيرادات وتعزيز مكانته بين الدوريات العالمية.

أخيرًا إن التعامل مع إبداع مدرجاتنا بوصفه جزءًا من صناعة الرياضة، وفرصة استثمارية تعزز القيمة التجارية للدوري السعودي، هو خطوة نحو تحويل شغف الجماهير من مشاهد استثنائية تنتهي بصافرة المباراة إلى أصول تسويقية مستدامة تسهم في نمو الإيرادات وترسيخ هوية الدوري عالميًا.