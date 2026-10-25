سيدات الاتفاق ومضر في صراع صدارة اليد

تنطلق الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة اليد للسيدات، الإثنين، بثلاث مواجهاتٍ.

وتبدأ المباراة الأولى الـ 03:00 عصرًا، وتجمع سبورتس سكوير ومدى الأداء، وتُجرى على ملعب صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، يليه لقاء الروضة والرائد على ملعب نادي الروضة.

وتُختتم المواجهات عند الـ 06:00 مساءً بلقاء الاتفاق ومضر على ملعب صالة نادي الاتفاق في الدمام.

ويتصدَّر الاتفاق ترتيب الدوري برصيد نقطتين متقدمًا بفارق الأهداف على الرائد ومضر، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث تواليًا، فيما تسعى فرق سبورتس سكوير ومدى الأداء والروضة إلى تحقيق أولى نقاطها في البطولة.