10 أعوام.. جدة تستضيف معرض البحر الأحمر لليخوت

شهد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، رئيس لجنة الاستضافة لمعرض البحر الأحمر لليخوت، مراسم توقيع اتفاقية لاستضافة معرض البحر الأحمر لليخوت لمدة عشرة أعوام، بين شركتي «صلة»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، و«تحالف»، وذلك في مقر نادي جدة لليخوت، ليكون المعرض امتدادًا لمعرض موناكو العالمي لليخوت.

ويسهم المعرض في تعزيز حضور السعودية في قطاع اليخوت، وبناء شراكات متنوعة مع عدد من المنظومات العالمية المتخصصة في مجال السياحة البحرية.

ويحظى المعرض، الذي يُنظم ضمن تقويم فعاليات جدة خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2027، بمقومات تؤهله ليكون أحد أبرز معارض اليخوت في العالم، إذ يمتد ساحل البحر الأحمر في السعودية لأكثر من 1800 كيلومتر، ويضم أكثر من 90 جزيرة طبيعية وشعابًا مرجانية، فضلًا عن مياهه الدافئة على مدار العام، بما يتيح الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية في مختلف المواسم.

وقال الدكتور راكان الحارثي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «صلة»: «تهدف الاتفاقية الموقعة مع شركة تحالف إلى جعل ساحل البحر الأحمر وجهة دائمة لصناعة اليخوت والسياحة البحرية، كما تسعى إلى استقطاب كبار المصنعين والمستثمرين ومُلاك اليخوت من مختلف دول العالم».

وأضاف الحارثي أن المعرض يسهم في زيادة أعداد الزوار الدوليين، وتنشيط قطاعات الضيافة والنقل والخدمات البحرية، وخلق فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، فضلًا عن تعزيز حضور السعودية في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع السياحي.

من جانبه، أعرب مايك تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة «تحالف»، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة «صلة» لتنظيم معرض البحر الأحمر لليخوت على مدى عشرة أعوام، مبينًا أن الاتفاقية تعكس الثقة في قدرات شركة «تحالف» وخبراتها في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية الكبرى في السعودية.

وأضاف أن الشركة ستوظف شبكة علاقاتها العالمية لاستقطاب أبرز الشركات والعلامات التجارية والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية، بما يجعل المعرض منصة دولية لعقد الشراكات وإبرام الصفقات واستعراض أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة.

وقال تشامبيون: «يمتلك البحر الأحمر مقومات طبيعية فريدة تؤهله ليكون من أبرز وجهات اليخوت في العالم. ونعمل مع شركائنا على تقديم الدورة الأولى خلال العام المقبل، بما يلبي تطلعات العارضين والزوار، ويؤسس لمعرض يتطور من دورة إلى أخرى، ويسهم في دعم نمو قطاع السياحة البحرية في المملكة».

ويستهدف المعرض في دورته الأولى استقطاب أكثر من 50 يختًا فاخرًا، و150 عارضًا، وما يزيد على 10 آلاف زائر من مُلاك اليخوت ورواد القطاع، فضلًا عن تحقيق أثر اقتصادي يتجاوز 500 مليون دولار من مبيعات اليخوت وتأجيرها والسياحة الفاخرة.